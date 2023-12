Allegri: “Corto muso? Spero di vincere altre 152 volte 1-0”

La Juventus si è imposta per 1-0 sulla Roma, un altro risultato di “corto muso”. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così risposto alla domanda sul suo mantra: “Ha vinto 76 volte per 1-0: le dà fastidio l’etichetta del corto muso? No, spero di vincerne altre 152 per 1-0, poi magari vincere anche 3 o 4-0. Importante è la prestazione, sapere contro chi giochi e stasera battere la Roma non era facile, ha sempre fatto ottime prestazioni”.

Foto: Twitter Juventus