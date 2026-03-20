Allegri: “Contro la Lazio ci sono stati errori negli ultimi 25 metri. Spero di recuperare Loftus-Cheek e Gabbia”

20/03/2026 | 12:25:11

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Cosa non ha funzionato contro la Lazio? La squadra ha fatto 60 punti perché ha lavorato di squadra. Ci sono stati infortuni, soprattutto in avanti. Pensiamo al futuro e non al passato, con la Lazio ci sono stati tanti sbagli tecnici negli ultimi 25 metri. Speriamo di recuperare Loftus-Cheek e Gabbia il prima possibile. Mettiamo gli obiettivi dei singoli al servizio del gruppo, altrimenti rischiamo, dopo otto mesi di lavoro ben fatto, di mettere a rischio il posto Champions. Se temo un contraccolpo? Non ci deve essere. Abbiamo lavorato sui nostri errori e domani speriamo di fare meglio. Con la Lazio nel primo tempo abbiamo preso nove ripartenze, il nostro numero più alto in stagione. Ed è figlia della partita di Cremona, molto spezzata anche quella. Ora torniamo con serenità all’equilibrio”.

Foto: X Milan