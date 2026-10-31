Allegri: “Contro la Juve importante, ma non va ridotto tutto a una partita. Tanti gol in Serie A? Vedremo a marzo”

31/10/2026 | 12:43:36

Massimiliano Allegri presenta la sfida contro la Juventus, in programma domenica alle 20:45. Le parole in conferenza stampa.

Sull’importanza della partita: “Ho avvertito che i tifosi ci tengono molto alla partita e li capisco. Per una società e una squadra come il Napoli, però, è riduttivo ridurre tutto a una partita. L’obiettivo del Napoli è arrivare tra le prime 4 e non sarà facile, passare i gironi di Champions e rimanere in Coppa Italia. Solo così sarà una buona stagione”.

Sul rimpiazzo di Lobotka: “Nella sfortuna abbiamo avuto fortuna perché dovrebbe tornare in campo in sei settimane. Recupereremo dopo la sosta Neres, Favasuli, Spinazzola e Alisson è un po’ indietro. Vedremo chi schierare al suo posto, succederà anche di giocare con due mediani”.

Sul momento della Juventus: “Ho sentito troppi dare la Juventus come una squadra morta. Bisogna essere bravi perché hanno un allenatore forte e nei momenti difficili si compattano”.

Sul cambiamento della filosofia della Serie A: “Ci sono più minuti di gioco effettivo, quindi o difendi con la palla ai piedi o senza palla. Può anche essere che siamo all’inizio e i punti contano meno rispetto a marzo”.

Foto: YouTube Napoli