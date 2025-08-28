Allegri: “Contro il Lecce per riscattare la scorsa sconfitta. Al mercato ci pensa la società”

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i rossoneri e il Lecce. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “C’è molta rabbia per la passata sconfitta. Domani abbiamo la possibilità di rifarci contro una squadra organizzata che gioca un calcio veloce”. Sul mercato: “Per quanto riguarda gli ultimi giorni di mercato, non mi impauriscono. Siamo abituati ormai. Per quanto riguarda il mercato ci pensa la società, per far sì che la squadra cresca per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Sono molto contento dei ragazzi che ho a disposizione”. Su Gimenez: “Santi è un ottimo giocatore, lo conosco da 20 giorni. Ci aspettiamo molto da lui”.

Foto: X Milan