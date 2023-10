Allegri: “Contento della prestazione. Un buon punto, a Bergamo non è mai semplice. Bremer? Solo crampi”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Sono contento della prestazione dei ragazzi, soprattutto per il punto fatto. Non era semplice, abbiamo fatto sessanta minuti buoni ma potevamo far meglio in certi momenti: a livello tecnico abbiamo sbagliato tanti passaggi, potevamo verticalizzare di più. Nel momento di difficoltà è uscito Kean ed è entrato Yildiz, che ha fatto bene. Non avevamo più peso specifico davanti e bisognava uscire con la palla a terra, ma l’Atalanta ci dava tanta pressione”.

Gestione del finale difficile“Alla fine abbiamo rischiato su una palla dove Gatti è andato nell’uno contro uno. Sono momenti di crescita. E’ positivo il fatto di non aver preso gol, di non aver perso e di essere tornati a fare un punto in trasferta. Ora abbiamo una settimana per preparare il derby, dobbiamo mantenere questa posizione in classifica”.

Sulle assenze: “Nel primo tempo potevamo essere più precisi e sereni con la palla tra i piedi. I ragazzi si sono compattati e hanno fatto una bella partita. Negli ultimi venti minuti del primo tempo abbiamo fatto bene, non eravamo troppo convinti nell’andare a fare gol”.

Sei contento della prova difensiva di Locatelli? “E’ un giocatore importante per noi. Le ultime due partite le ha fatte in crescendo, mentre con il Sassuolo era andato troppo in giro per il campo. Deve giocare davanti alla difesa per toccare più palloni in una posizione smarcata. Se comincia ad andare in giro, dopo fa confusione e non abbiamo più copertura in difesa”.

Come arriva la Juve al derby? “Sia noi che il Torino non giochiamo le coppe, avremo tutta la settimana per preparare le partite. All’inizio del campionato si parla di favoriti, io penso che si debba solo pensare a giocare. Abbiamo una partita difficile, è un derby. Bisogna far bene. Per noi sarebbe importante rimanere attaccati”.

Bremer come sta? “Ha avuto dei crampi ai flessori, ha chiesto di uscire”.

Foto: twitter Juve