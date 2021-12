Allegri: “Contento del primo posto ma il secondo tempo mi fa preoccupare per Venezia”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato a Sky la vittoria sul Malmoe e il primo posto agguantato nel girone, davanti al Chelsea.

Queste le sue parole: “Siamo contenti per il primo posto, dimostra che vincere non è semplice. Però mettiamo da parte la gara e pensiamo a Venezia e sono preoccupato: il secondo tempo non mi è piaciuto, veniamo da tre vittorie senza prendere gol e sabato giochiamo in un campo dove è difficile giocare. E’ stretto, è particolare, non lo conosciamo e servirà prepararsi bene. Nel secondo tempo l’approccio mentale è stato sbagliato: abbiamo creato molto, dobbiamo essere sereni ma non possiamo avere una percentuale realizzativa così bassa”.

Su De Winter: “Sono contento di De Winter che ha giocato tutta la partita, anche chi ha giocato pochi minuti ha fatto vedere ottime cose”.

Su Arthur: “Ha fatto una buona gara e sono contento. Sono contento di lui, di Rugani, di De Winter. Il primo tempo sono stato contento di tutti, nella ripresa abbiamo allentato e non deve accadere, in vista della gara col Venezia”.

Foto: Twitter Juve