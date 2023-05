Allegri: “Conta solo vincere. Vlahovic? Magari segna oggi, è sereno”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Lecce ha così parlato a Dazn: “La cosa più importante oggi è la vittoria, se non iniziamo a far punti quelle di dietro ci raggiungono per forza di cose. Non sarà una gara facile, il Lecce lotta per la salvezza e dei 31 punti conquistati 15 li ha fatti in trasferta”. “Bonucci dal 1′? Sta bene, a Milano ha fatto bene per 70 minuti e in queste partite oltre alla qualità e alla tecnica ci vuole personalità perché queste sono gare importanti”.

Come ha visto Vlahovic che non segna da un po’?

“Fa parte della carriera, deve reagire e combattere. Magari segna oggi. L’ho visto bene, è sereno, ma sono momenti della carriera che passano per tutti”.

Foto: Instagram Allegri