Allegri conferma: “Cristiano Ronaldo vuole lasciare subito la Juve. Adesso bisogna guardare avanti”

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di vigilia della gara contro l’Empoli, ha annunciato l’addio di CR7. “Cristiano Ronaldo ieri mi ha detto che vuole lasciare subito la Juventus. È vero e confermato. Per questo oggi non si è allenato e non è a disposizione per domani contro l’Empoli. Non sono deluso, nella vita le cose passano. Sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Buffon, Zidane…è una legge di vita. Rimane la Juve che è la cosa più importante e la base solida per i risultati. È stato tre anni e ha dato il suo apporto, ora va via e la vita va avanti Nel calcio c’è il mercato e le esigenze singole, bisogna guardare avanti. Ora bisogna fare i risultati”.

Foto: Twitter Juve