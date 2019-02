Allegri: “Atletico? Abbiamo molte possibilità, ma se giocassimo subito saremmo eliminati. Su Simeone, CR7 e il futuro…”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida ci campionato contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni: “Atletico? Abbiamo 20 giorni per preparare questa sfida, che è la sfida. Con grande entusiasmo, adrenalina al massimo e sarà sicuramente una grandissima serata. Non so se passeremo o se non passeremo, noi dobbiamo fare di tutto perché ciò avvenga. Per arrivare lì nelle migliori condizioni dobbiamo affrontare bene il campionato. E’ una bella scossa per vivere questa situazione, non era facile prima e non sarà facile ora. L’Atletico è una squadra importante, in nove anni ha vinto 3 Europa League, 1 Liga ed è arrivata 2 volte in finale di Champions. Se rigiocassimo mercoledì saremmo eliminati sicuramente, serve il tempo necessario per prepararsi, è come se la bottiglia fosse vuota e ogni giorno si deve mettere un po’ d’acqua alla volta. A me piacciono le cose difficili, ma al 79′ eravamo comunque sullo 0-0, di sicuro dovevamo fare meglio ma non vuol dire che stiamo facendo brutta stagione. La Champions come tutti gli anni è una competizione in cui dagli ottavi in poi può succedere di tutto. Una cosa è certa, il 12 saremo pronti. Se passiamo non lo so, secondo me abbiamo molte possibilità. Campionato? Non è chiuso, c’è lo scontro diretto in mezzo. Formazione? Pjanic è mezzo morto, ieri era in mano a Cristo (ride, ndr) speriamo che il Signore ce l’abbia rimandato un po’ meglio. Ora ne abbiamo due, se ce ne sono due con due faremo. Di sicuro gioca Perin. Ma devo vedere ancora tutto, devo capire se può riposare Chiellini o no. Ma l’altra sera il dispendio è stato mentale non fisico. Ronaldo? Devo valutare. Il suo ruolo nello spogliatoio è quello del miglior giocatore al mondo che trasmette serenità, a Madrid ha fatto una delle sue migliori prestazioni per la squadra. Simeone? Non l’ho visto, sono cose che non devo giudicare. Ognuno si comporta per come è. Il mio futuro? Non pensiamo a quello che succederà. A fine stagione vedremo cosa siamo riusciti a portare a casa. Vincere il campionato non è semplice, non è che lo scudetto ce lo regalano. L’anno scorso avevamo 4 punti in meno, il Napoli 10 punti in più. Il mio futuro è il campionato e la Champions. Cancelo? Domani giocherà. Non so dove, ma giocherà. Bonucci? Leo sta facendo un ottimo campionato ed è un giocatore importante per la Juventus. Se dobbiamo dare giudizi per ogni gesto, ormai è diventata una moda questa. Dobbiamo fare un passo indietro tutti e avere più rispetto ed educazione in generale” , ha concluso Allegri.

Foto: Twitter ufficiale Juventus