Allegri: “Con Marotta abbiamo lavorato molto bene insieme alla Juventus, riuscendo a toglierci grandi soddisfazioni”

22/11/2025 | 14:52:50

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con l’Inter. Queste le sue parole sugli aggettivi che gli sono stati attribuiti da Marotta e sulla sua vicinanza all’Inter:

“Se sono stato vicino all’Inter? Lo sanno tutti. L’anno in cui sono tornato alla Juve, in una notte ho dovuto prendere una decisione: andare alla Juve, al Real Madrid o all’Inter. Con Marotta abbiamo lavorato molto bene insieme alla Juventus, riuscendo a toglierci grandi soddisfazioni, sta facendo un grande lavoro anche all’Inter. Io sarei cinismo e concretezza? Alla fine ciò che conta è vincere le partite, e per vincerle bisogna essere pragmatici e concreti”.

Foto: X Milan