Allegri: “Con la Fiorentina tutti a disposizione tranne De Sciglio e Kean. Soulé? Lasciamolo tranquillo”

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. Ecco le parole dell’allenatore bianconero: “A disposizione quasi tutti tranne Kean e De Sciglio. La Fiorentina ha tre punti in più di noi, gioca bene in ampiezza e ha giocatori tecnici. Ha un allenatore bravo che fatto bene l’anno scorso a La Spezia e sta facendo bene anche ora. Serve una partita giusta sotto il piano tecnico e difensivo, cercheremo di fare meglio delle ultime due partite“.

Su Soulè: “Credo abbiano convocato tanti giovani, Soulé è un ragazzino bravo però ora lasciamo tranquillo altrimenti facciamo lo stesso errore che facciamo con i ragazzi giovani ossia che dopo tre partite sono da Pallone d’Oro. È una legge non scritta che un giocatore quando arriva a 25-26 anni raggiunge la maturità, poi c’è qualche eccezione. Lasciamogli fare il suo percorso“.

Sui singoli: “Cuadrado sta bene, viene da due stagioni dove ha giocato tanto e fatto bene. Per domani non lo so, devo ancora decidere. Locatelli sta crescendo così come McKennie dove ora è più ordinato e meno anarchico. In questo momento sta molto bene fisicamente. Dybala è un giocatore tecnico che fa gol. Quest’anno l’ho trovato voglioso all’inizio. E infatti dal rientro dall’infortunio sta crescendo perché quotidianamente migliora. Morata quando inizia a fare gol non smette più“.

Foto: Twitter Juventus