Non sono in discussione i numeri di Allegri. Il capo d’imputazione è la mancanza di crescita a livello tecnico, di mentalità proprio nell’anno che avrebbe dovuto comportare il salto di qualità, sintetizzata dall’insoddisfazione di Cristiano Ronaldo durante Napoli-Juve quando non ha avuto un pallone giocabile, quando non abbiamo visto la vera Juve. Ecco che a un certo punto…[GUARDA IL VIDEO]

Foto: Twitter Juventus