Allegri: “Ci vuole grande compattezza e un ambiente più vicino alla squadra”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di Champions contro il Benfica, oltre ad aver presentato la partita, ha parlato anche della situazione dei bianconeri e di quanto siano importanti in questo momento i tifosi. Queste le parole del mister: “Ci vorrà grande compattezza, – ha detto – la formazione? Ho un po’ di dubbi , soprattutto a centrocampo. L’argomento Salernitana è chiuso, non ha senso continuare a parlarne, bisogna solo pensare alla Champions. Ci vorrà una bella prestazione di squadra, ma anche di tutto l’ambiente. In campionato abbiamo perso qualche punto di troppo, forse meritavamo qualcosa in più, ma abbiamo il tempo per recuperare. Serve un ambiente un po’ più vicino alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà”.

Foto: Twitter Juventus