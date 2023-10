Allegri: “Ci sarà da battagliare. Chi va in campo deve volere questa vittoria importante per la classifica”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così parlato prima della sfida contro il Torino: “Si percepisce che c’è una bella atmosfera e bisogna essere molto bravi noi in campo. E’ una partita complicata, difficile, è un derby. Loro sono una squadra fisica, per cui ci sarà da battagliare”.

Poi ha spiegato la scelta di mettere Miretti con Kean: “Garanzie vediamo dopo, perché comunque ho la possibilità di avere due cambi in panchina, sia Milik che Yildiz, poi abbiamo Fagioli. Vediamo di fare bene con i primi undici, poi sicuramente gli altri ci daranno una mano. L’importante è che quelli che sono a disposizione vadano in campo nelle migliori condizioni mentali, desiderando e volendo questa vittoria che sarebbe una vittoria importante, in un derby comunque difficile”.

Infine: “Che è una partita differente dalle altre , è un derby, è un derby importante per noi perché è una stracittadina, ma soprattutto è importante per la classifica”.

Foto: Instagram Allegri