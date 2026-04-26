Allegri: “Ci mancano sei punti per la Champions. Leao? Oggi una delle sue migliori prestazioni”

26/04/2026 | 23:34:36

Max Allegri ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio contro la Juventus: “Ci mancano due vittorie per raggiungere il nostro obiettivo. Credo che sia anche un risultato giusto. Io sono un estimatore di Rafa, oggi ha fatto una buona partita. Poi quei giocatori lì devono determinare, qualche gol o assist l’ha fatto, credo che oggi sia stata una delle sue migliori prestazioni. Pulisic? Christian è un ragazzo molto sensibile, accusa di più questo momento senza fare gol. Giocando senza un centravanti vero patisce un pochino di più. Per la Champions ci mancano due vittorie, poi vediamo cosa succede domenica. Bisogna essere più lucidi sotto porta e gestire meglio alcune palle che abbiamo perso”.

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