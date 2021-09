Allegri: “Ci condizionano gli errori. Si poteva chiuderla nel primo tempo. Sarà importante trovare la prima vittoria”

Al termine della gara contro il Napoli, ha commentato la sconfitta della Juve, il tecnico Massimiliano Allegri.

Queste le sue parole a Dazn: “Abbiamo giocato con una fase difensiva giusta. In questo momento le cose vanno così. Stasera ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, mentre con l’Empoli abbiamo fatto una partita un po’ frenetica, così come a Udine, diciamo che in questo momento ci condizionano un po’ sicuramente gli errori. Poi bisogna migliorare sotto l’aspetto tecnico perchè nel secondo tempo, un po’ per la stanchezza, un po’ per l’imprecisione, abbiamo perso un po’ troppi palloni. Poi ad un certo punto abbiamo ripreso la gara in mano, per poi riperderla e quindi c’è solo da continuare a lavorare. Stasera la squadra ha fato anche una prova di carattere, perchè credo che Szczesny, nonostante il Napoli abbia fatto una buona partita, però direi che ha parato poco e niente. Quando nel calcio non vinci devi solo stare zitto e lavorare. L’importante è cercare la prima vittoria. Martedì abbiamo subito la possibilità della Champions e cercheremo di portare a casa la vittoria per iniziare nel miglior modo possibile almeno nella Champions, poi ci sarà il Milan. Poi le cose con una vittoria si vedono tutte in modo diverso”.

Sfortuna sugli episodi: “In questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo, ma questo fa parte del calcio. Ci saranno dei momenti in cui le cose ci andranno meglio, però l’importante è continuare a lavorare. Stasera i ragazzi hanno fatto veramente una buona partita. Nel primo tempo forse bisognava essere più lucidi nel cercare il 2-0, abbiamo sbagliato molto vicino all’area. Dopo l’episodio sfavorevole ti cambia l’inerzia della partita. Nonostante quello abbiamo avuto un po’ di difficoltà dopo l’1-1 e poi abbiamo preso gol su calcio d’angolo. Ho chiesto il cambio un attimo prima del primo gol per fermare il gioco e abbiamo preso gol. Non volevo fare il cambio sul secondo e invece l’ho fatto. Però ci sono anche tante cose positive da parte dei ragazzi”.

Foto: Twitter Juve