Allegri: “Chiesa domani non ci sarà. Tre titolari? Kean, Perin e Rugani”

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita da disputare al Picco contro lo Spezia. Alcune parole del tecnico dei bianconeri: “Dobbiamo proseguire in quelli che sono i nostri mini obiettivi. Sarà una gara complicata, è un campo difficile e lo Spezia è una squadra che crea molto, come successo anche con Napoli e Atalanta. Ci vuole una partita giusta, fatta con attenzione e determinazione”.

Chiesa: “Quelli che giocano tanto sono abituati. Domani non ci sarà Chiesa perché ha giocato due partite in quattro giorni ed era molto affaticato, normale che sia così dopo 10 mesi di stop. Rientrerà Perin e giocherà, gli altri dovrò valutare. Sicuramente ci saranno dei cambi”.

Titolari: “Tre che giocano domani sono Kean, Perin e Rugani. Gli altri devo valutare e decidere”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus