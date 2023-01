Allegri: “Chiesa a gara in corso? Se fossi certo che farebbe la differenza…”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Il tecnico bianconero ha affrontato diversi temi, tra cui anche la presenza di Federico Chiesa nel corso della partita: “Sta molto meglio, sono molto contento. Se fossi certo che anche domani possa fare a gara in corsa la differenza lo farei entrare. Non ho la palla magica, oggi valuterò l’allenamento e deciderò la formazione per domani sera”. Successivamente il mister bianconero ha parlato degli infortunati: “I rientri dovrebbero essere imminenti. Prima di Monza difficilmente rientrerà qualcuno. Con l’Atalanta qualcuno potrà essere a disposizione. Cuadrado da martedì sarà con la squadra, può essere l’unico che può esserci col Monza. Devo vederli, non si sono ancora allenati con la squadra”.

Foto: Allegri Instagram