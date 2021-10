Allegri: “Chiellini pronto per giocare. L’Inter? È ancora la squadra più forte, ma sono contento di stare alla Juve”

Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Inter-Juventus, si è soffermato su parecchi interessanti argomenti. Di seguito le sue parole.

Sulla formazione

“Devo ancora deciderla. Forse neanche oggi deciderò, lo farò veramente domani mattina. Chiesa anche l’altro giorno ha fatto una buona partita, Chiellini è pronto per giocare, Bonucci, De Ligt e Rugani stanno bene. Quando De Ligt sarà pronto per giocare nel centrodestra dei tre potranno giocare anche te difensori, per ora giocano in due”.

Sul gioco della Juventus

“Non è che la Juve è più a suo agio quando non deve fare la partita. Noi in certi momenti sbagliamo alcune cose, bisogna attivare sempre la testa. In allenamento tutti devono lavorare per non sbagliare neanche una palla, ma è impossibile che non si sbagli mai. Noi però bisogna lavorare per questo e ci sono die momenti in cui facciamo errori che non vanno fatti”.

Sulla sua vicinanza all’Inter in passato

“In due anni è passata tanto acqua sotto ai ponti, mi hanno messo vicino a uno e vicino all’altro. Sono contento di stare alla Juve”.

Riguardo le frasi di Bonucci su Ronaldo

“Quando hai un giocatore come Ronaldo che fa 30 gol in stagione è normale che la squadra si appoggi su di lui. È normale che senza Cristiano ognuno ha più responsabilità e dobbiamo trovare gol dai giocatori che abbiamo”.

Sulla partita

“Domani bisogna giocare bene tecnicamente, loro sono forti anchefisicamente. Poi giochiamo in uno stadio in cui saranno molto sostenuti, bisognerà essere luci e chi scenderà in campo dovrà battagliare soprattutto all’inizio”.

Su Dzeko

“Sa giocare a calcio e fa gol, con Lautaro sono una bella coppia. L’inter è forte, barella è creifuot tnitsismo, brozovic è diventato un giocatore serio. L’Inter è ancora la più forte del campionato”.

Su Rabiot

“Lo vedo oggi, bisogna vedere come è uscito fuori da questa situazione anche perché senza allenamento è difficile”.

Su Arthur

“Titolare? È cresciuto molto. Alza la qualità della squadra e del passaggio. È tanti mesi che non gioca una partita, piano piano deve trovare minutaggio affinché diventi uno dei titolari”.

Foto: Twitter Juventus