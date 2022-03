Allegri: “Chiellini, Dybala e Bernardeschi recuperati. Vlahovic gioca. Servirà lucidità”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato alla vigilia della sfida con il Villarreal.

Queste le sue parole: “Chiellini è a disposizione, come Dybala e Bernardeschi. Sono rientri importanti: speriamo di risolverla in 90′, sennò serviranno 120′ e i cambi saranno importanti. Non hanno i novanta nelle gambe, possono essere ricambi ottimi. Bonucci è out, purtroppo Leo ha giocato delle partite, come Empoli e Villarreal, non stando bene. Si è messo a disposizione, è stato bravo ma ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere. Alex Sandro si sentiva il polpaccio ‘strano’, ho preferito non rischiarlo. Domani non è l’ultima della stagione. Zakaria dovrebbe tornare giovedì o dopo la sosta. Poi Chiesa, McKennie e Kaio Jorge sono fuori per lungo tempo”.

Sull’attacco: “Di tre giocano due, Vlahovic gioca, non ho mai detto che gioca Morata. Alvaro sta attraversando un buon periodo: son contento ma non era diventato scarso in sei mesi. Anzi, aveva fatto molto bene ma era sempre stato criticato. Giocava in una posizione che non era la sua: con un centravanti ora gioca meglio, secondo le sue caratteristiche”.

Sul Villarreal: “Squadra esperta e allenatore molto bravo perché concede poco e niente. Quando sembravano usciti dalla partita, abbiamo commesso un errore e sono rientrati di nuovo. Hanno anche tecnica, dovremo concedere poco, servirà una gara seria da passaggio ai quarti di finale. Durante la partita poi si fanno tanti errori, dovremo farne meno nelle zone dove conta. Servirà solo pensare a un obiettivo: passare il turno. E lì ci saranno tanti spezzoni di altre partite, da interpretare al meglio”.

Partita più importante: “Lo è della Champions. Se vinciamo andiamo ai quarti, e quindi ci saranno altre due partite più importanti, poi il resto è un’altra storia. La Champions è una cosa, domani è la gara più importante della Champions. E’ una partita vera, contro una squadra con grandi qualità, lavorano tanto come squadra”.

Il PSG contestato: “Servirà un grande prestazione, indipendentemente da come andrà. Il pubblico applaudirà i ragazzi. La partita del Real Madrid contro il PSG insegna una cosa. Gli è scappata di mano in un attimo, quando giochi queste gare piò succedere. Avere il controllo in quei momenti è molto importante. Serve serenità per reagire a quello che succede”.

Foto: Twitter Juve