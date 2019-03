Allegri: “Champions? Con me un obiettivo, prima si usciva ai gironi. Basta parlare di fallimento”

Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, in conferenza stampa dopo la vittoria con l’Udinese: “Da quando sono arrivato io, la Champions è sempre stata un obiettivo, prima si usciva ai gironi. Se si dice che non vincerla è un fallimento non mi sta bene. Martedì giocheremo contro l’Atletico, se passeremo bene, altrimenti ci proveremo l’anno prossimo. Da quando sono arrivato siamo sempre arrivati alla fase finale. Io non scrivo, non faccio il giornalista, assolutamente. Anzi, faccio fatica a fare l’allenatore. Leggo sempre che senza Champions è un fallimento. Per un mese avete scritto, e questo mi fa ridere, che mi sono picchiato col presidente, che avrei dato le dimissioni prima di Napoli. Martedì si gioca. Facciamo il possibile per passare. Voi scrivete che è un fallimento, lo scrivete voi, ma io non sono d’accordo. Ho detto che la Champions è l’obiettivo della Juve ma difficilmente mi scordo le cose. Ripeto: da quando sono arrivato io, la Champions è sempre stata un obiettivo. Mi ricordo alla prima di Champions che abbiamo giocato contro il Malmo c’era gente bianca come un lenzuolo per la paura… Lo dico ancora: se andiamo fuori non è un fallimento”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus