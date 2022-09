Allegri: “C’è bisogno di maggiore equilibrio, non subire gol ingenui. La squalifica? Preferirei una multa”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benfica.

Queste le sue parole: “Il Benfica ha una grande tradizione, vengono da 11 risultati positivi. Domani non è decisiva ma importante, per ottenere un risultato dovremo fare una prestazione da squadra, come compattezza, dovremo stare dentro la partita senza amnesie. In Europa le paghi a caro prezzo”.

Milik-Vlahovic insieme?

“Decido domani, ho un dubbio anche a centrocampo. Stiamo recuperando energie per la gara di domani, stiamo bene”.

La difesa a tre può essere la soluzione?

“Possiamo costruire a tre e difendere a quattro, a Parigi e con la Salernitana abbiamo iniziato e finito all’opposto. Dipende dalla partita, da come difendono, è questione di sapersi muovere e cercare gli spazi”.

La Juventus ha un problema di concentrazione nei 90′?

“Ne abbiamo parlato, serve equilibrio. Dove sta? A volte non riesci a segnare e non devi subirlo. Non è vergogna se il primo tempo finisce 0-0, l’importante è non subire. Lì la squadra non deve andare in stato d’ansia, magari è un momento dove la squadra avversaria prende il sopravvento. Le gare sono lunghe, quando non riesci a far gol non è detto che tu debba subirlo”.

Come vede Vlahovic?

“L’ho visto migliorato nei suoi aspetti che deve migliorare ma sono contento di come sta facendo. Dei giocatori con minor esperienza internazionale, con Haaland e Mbappé è tra i migliori”.

L’agitazione non è un paradosso considerata la vostra esperienza?

“Abbiamo esperienza in tanti giocatori ma alcuni che hanno poche gare in Champions o nel campionato italiano. Giocare alla Juve non è facile, si è sempre sotto pressione, Bremer domani è alla seconda in Champions ed è un acquisto straordinario ma è alla seconda in Champions… Non chiedo di fare tre gol o di strafare, ma cose molto semplici”.

Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, non so se sarò squalificato domenica. Per l’allenatore sarebbe meglio far pagare una multa salata e la domenica dopo deve essere in campo. Credo sia una cosa su cui dovrebbero riflettere. Mettiamo dentro le multe e i comportamenti antisportivi e aiutiamo chi ne ha bisogno”.

Perché c’è così nervosismo degli allenatori? E’ la pressione? Le tante gare estive?

“Fa caldo, un bagnetto al mare ci vorrebbe… Io domenica ho avuto una reazione sbagliata, mi spiace, ma era il 93′. Sarei stato più contento di una multa che di una squalifica. Da mandare, non da tenere lì”.

