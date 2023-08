Allegri: “Cambiaso non è una sorpresa. Abbiamo vinto una partita, bisogna mantenere i piedi per terra”

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn dopo la vittoria di Udine.

Queste le sue parole: “Cambiaso non è stata una sorpresa, Andrea è bravo e molto intelligente. Gioca bene dentro il campo e, quando Chiesa si apre, è bravo a giocare dentro. Quando non c’è Chiesa, può giocare Kostic che ha caratteristiche diverse”.

La fascia destra ha reso meno? “La partita si è sviluppata molto a sinistra. Weah ci ha fatto uscire bene in certe occasioni e non era semplice. Ha preso un colpo, ma per noi è un giocatore importante”.

Sugli obiettivi: “Noi lo facciamo per noi stessi, stare fuori dalla Champions è una mancanza importante. Ci mancherà e non lo nego, nonostante tutti dicano che sia un vantaggio non giocare ogni 3 giorni. L’anno scorso la squadra era arrivata terza e avrebbe avuto il diritto di giocare in Champions. Dobbiamo vederla come opportunità, per lavorare e per migliorare i giocatori. Oggi abbiamo allentato troppo e dobbiamo gestire meglio vicino all’area”.

Come ha visto Vlahovic? “Ha fatto una buona partita. Veniva da un periodo in cui aveva giocato poco. Quando lo mettiamo subito in movimento, può fare bene. Stiamo lavorando sui suoi movimenti”.

Foto: twitter Juve