Allegri: “Cambiaso mi sta dimostrando tante qualità. Ma Kostic e Iling non sono stati bocciati”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della sfida con il Bologna.

Queste le sue parole: “L’equilibrio va sempre mantenuto, la stagione è lunga e ora dobbiamo fare una prestazione migliore a quella di domenica scorsa. Il Bologna è una squadra organizzata, serve una prestazione ottima per vincere questa partita. Cambiaso è un ragazzo intelligente, mi sta dimostrando tante qualità, ma Kostic e Iling non sono stati bocciati, oggi lui è titolare ma non è detto che lo sia la prossima”.

Foto: twitter Juventus