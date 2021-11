Allegri: “Buona prestazione, ma le partite vanno giocate fino alla fine”

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Lazio:

“La squadra ha fatto una bella partita. Non eravamo distratti nel finale ma abbiamo avuto troppe occasioni per far gol e non le abbiamo sfruttate. I giocatori hanno grande potenzialità ma nella scelta decisiva sono stati un po’ troppo frettolosi e lì dobbiamo migliorare. Nel finale poi c’è uno a terra e teniamo la palla e facciamo colpi di tacco, Kulusevski deve andare dalla bandierina e invece tenta un dribbling. Le partite vanno giocate fino alla fine ma questo fa parte della crescita, dell’esperienza e della gestione della partita”.

Manca il centravanti quest’anno?

“Abbiamo fatto tanti tiri in porta, abbiamo avuto tante occasioni potenziali sbagliate. La squadra non ha concesso, abbiamo fatto una partita contro un’ottima Lazio. Abbiamo gestito bene la palla. Abbiamo fatto qualche scelta sbagliata ma la squadra ha fatto bene. Abbiamo limitato la Lazio, abbiamo avuto pazienza nella gestione del pallone”.