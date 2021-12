Allegri: “Buona prestazione. Con le medio-piccole finora avevamo sempre fallito”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato così a DAZN dopo il 2-0 alla Salernitana: “I ragazzi hanno fatto una buona prestazione, non è facile contro la Salernitana. Veniamo da un momento di pressione perché avevamo perso con l’Atalanta in casa. Oggi abbiamo parlato con la squadra: come ha detto Chiellini credo che la Juve ci ha dato tanto, ora dobbiamo essere noi a dare alla Juventus, per cercare di fare qualche risultato che con le medio-piccole abbiamo sempre fallito”.



Foto: Twitter Juventus