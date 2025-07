Allegri: “Buon test contro una delle migliori in Europa. Contento di Leao, Estupinan è forte”

23/07/2025 | 17:27:59

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a margine dell’amichevole contro l’Arsena, persa 1-0.

Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta: “È stato un buon allenamento contro una delle squadre più forti d’Europa. Sono contento di quello che ho visto anche se siamo solo a 15 giorni dall’inizio della preparazione: avremo tempo per imparare e migliorare. Il cambio di modulo? Ho visto da parte dei ragazzi una buona disponibilità al lavoro e abbiamo alzato il livello di sacrificio in fase di non possesso. Nonostante questo a campo aperto abbiamo avuto delle occasioni che avremmo potuto sfruttare meglio. Bisogna assolutamente migliorare, ma sono contento di quello che abbiamo fatto”.

Su Estupinan: “È un giocatore importante, ma anche Bartesaghi oggi ha disputato una buona prova contro un campione del calibro di Saka”.

Su Leao punta: “Ha fatto un’ottima prova come tutti gli altri giocatori. Sono soddisfatto di lui. Quando perdiamo, anche se in amichevole, non sono mai contento del tutto, ma adesso è importante prepararci bene in vista del resto della stagione. E va considerato che avevamo di fronte una delle formazioni più forti d’Europa. Per sessanta minuti abbiamo giocato alla pari con loro. Non è poco”.

Foto: sito Milan