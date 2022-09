Allegri: “Bravi ragazzi, la prestazione c’è stata. Ma dobbiamo essere arrabbiati per il risultato”

Dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Dobbiamo uscire rammaricati perché potevamo ottenere un risultato diverso. La squadra ha fatto meglio. Se avessimo fatto bene il primo tempo e il secondo male, si diceva che la Juve aveva fatto una brutta partita. Con queste squadre bisogna avere più attenzione, ci stiamo lavorando e miglioreremo. Ai ragazzi ho detto bravi ma allo stesso tempo bisogna essere arrabbiati per il risultato. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo allargato di più il gioco e fatto le coppie sugli esterni. Dovevamo essere più lucidi perché dalla parte sinistra eravamo uno in più e crossando da quel lato McKennie aveva la possibilità di entrare in area. La prestazione c’è stata. Dobbiamo rimanere sereni ed essere fiduciosi. Stasera ci sono mancati dei giocatori e devo solo ringraziare cosa stanno facendo i giocatori a disposizione. Ci mancano giocatori tecnici e fisici. Contro Mbappé, Neymar e Messi hanno fatto una partita ottima. Verratti credo che non abbia perso un pallone e fatto una chiusura straordinaria su una palla che arrivava a Vlahovic in area. Spiace però ora dobbiamo pensare alla Salernitana che è la partita più difficile e a noi servono i tre punti“. E su Milik ha aggiunto: “Volevo vedere come giocavano. Hanno fatto bene. Milik era stanco, ho messo Locatelli che ci ha dato geometrie. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Sostituzione?Era un momento dove loro avevano ripreso il pallino del gioco in mano e ho cercato di mettere un uomo di qualità in più a metà campo”.

Foto: Twitter Juventus