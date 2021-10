Allegri: “Bravi i giocatori, ora c’è lo spirito giusto. Szczęsny? È una questione psicologica”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale bianconera per parlare del successo in casa contro la Roma e di altri argomenti. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sugli uomini decisivi del match

“Kean ha fatto gol e su quello bravissimo, deve migliorare nella rifinizione dell’azione. Bernardeschi se non si piace troppo è importante. De Sciglio lo conosco da 10 anni, gioca destro e sinistro come vuole, ma deve essere la normalità per questi giocatori. Tornano gli 1-0? Non abbiamo ancora vinto con due gol di scarto, speriamo di farlo presto”.

Sulla Juventus

“I giocatori sono molto bravi, ora c’è spirito giusto e voglia di fare fatica. Siamo solo all’inizio, possiamo ancora migliorare. La cosa migliorata è la fase di palleggio, mentre la rifinizione negli ultimi 30 metri dobbiamo essere più bravi a fare la scelta giusta”.

Sulla prossima partita di Champions League contro lo Zenit

“A San Pietroburgo è una partita difficile, di Champions, ma dovrò valutare martedì perché i sudamericani sono arrivati venerdì notte. Alex Sandro è tornato e non stava in piedi, gli altri stanno bene ma devo valutare Chiellini e De Ligt, poi Morata. La cosa di cui sono contento è che chi entra in campo ora incide”.

Su Szczęsny

“È una questione psicologica, non è che diventano scarsi se sbagliano. Szczęsny è un portiere di valore internazionale, gli errori li fanno tutti. Nelle ultime partite ha fatto molto bene”.

Foto: Twitter Juventus