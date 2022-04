Allegri: “Bonucci sta meglio, valuterò se schierarlo. Siamo quarti e meritiamo questo, il resto è aria fritta”

Giorno di vigilia in casa Juventus, che domani sera affronterà il Cagliari in una partita da non sbagliare per rilanciarsi dopo la sconfitta contro l’Inter. Parlando in conferenza stampa, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha presentato così la gara: “Domani ci attente una sfida complicata perché giocare a Cagliari è sempre difficile. Loro sono una squadra fisica, secondo me verrà fuori una brutta partita dove conteranno solo i tre punti, perché dobbiamo tenere a mente il nostro obiettivo. Mancherà Locatelli e gli squalificati, Bonucci sta meglio ma valuterò se schierarlo dall’inizio o portarlo in panchina”.

Su McKennie: “Al momento si limita a camminare, spero possa tornare a disposizione entro un mese perché allora mancherebbero ancora quattro o cinque partite”.

Allegri prosegue: “Il nostro obiettivo era quello di entrare nelle prime quattro, la Roma è a cinque punti e si fa presto a essere risucchiati, non possiamo rischiare che si avvicini. Bisogna calarsi nella realtà della partita perché domani il risultato sarà troppo importante. Il campionato è fatto di trentotto sfide, in alcune meriti di vincere e non lo fai, in altre non meriti e porti a casa i tre punti”.

Il tecnico continua: “Il prossimo mese e mezzo servirà per lavorare, ma allo stesso tempo abbiamo degli obiettivi e tutti i giocatori devono essere in condizione per dare il loro contributo, indipendentemente da chi è in scadenza di contratto o meno. Rimpianti? Nella vita bisogna essere realisti, siamo quarti e meritiamo questo, contro l’Inter abbiamo avuto un’occasione che non è stata sfruttata, il resto è aria fritta”.

Foto: Twitter Juventus