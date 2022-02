Allegri: “Bonucci parte con la squadra. Abbiamo più consapevolezza”

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia per presentare la sfida tra la sua Juventus e il Villarreal, Massimiliano Allegri ha annunciato che Bonucci partirà con la squadra: “Leonardo ha fatto oggi il primo allenamento con la squadra, non ha avuto dolore e averlo domani è già un successo. Se dovesse servire, potrà entrare, ma sarà sicuramente pronto per l’Empoli. Pellegrini rientrerà, Rabiot ha preso un colpo nella rifinitura, ma è a disposizione”.

Ancora qualche dubbio di formazione, soprattutto a metà campo: “Ci manca Dybala che sta facendo buone prestazioni. Domani giocano sicuramente Morata e Vlahovic davanti, ho dubbi a centrocampo. Bernardeschi non sta bene, sta procedendo, domani dovrebbe cominciare a correre. Di Arthur sono molto contento, devo valutare. McKennie è un centrocampista offensivo a tutto campo, è bravo negli inserimenti e ha gol nelle gambe quindi come caratteristiche è diverso da quelli che abbiamo“.

Sulla consapevolezza della squadra: “Sono sereno, la squadra è cresciuta a livello mentale: nei primi 3 mesi della stagione la partita l’avremmo persa e non avremmo saputo gestire l’imprevisto. Domani è bella da giocare, voglio vedere la squadra giocare bene con la palla e difendere bene senza. C’è più consapevolezza, da 8 anni la squadra passa il primo turno e questo è un risultato importante. Dico sempre che la squadra deve passare il girone e una volta qui devi essere bravo e fortunato. Domani è difficile, a differenza di quello che dicono. Bisogna giocare da squadra, così difficilmente perdiamo“.

Foto: Twitter Juventus