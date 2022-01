Allegri: “Bonucci non so se recupera per l’Inter. L’arbitro? Forse gli si era fermato l’orologio”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con il Napoli.

Queste le sue parole: “Bonucci non so se recupererà per l’Inter. Alex Sandro ha fatto una buona prova e poi ha avuto risentimento ed è uscito. Il Napoli è venuto con una squadra importante e ha fatto una buona partita. Noi all’andata ne avevamo 7 fuori. Voglio dire una cosa sull’arbitro per una volta. Secondo me gli si è fermato l’orologio perché ha dato poco recupero, ci sono state tante interruzioni. Per una volta me lo concedo, spero che Rocchi non si arrabbi”.

Sui moduli: “Si andrà avanti gara dopo gara. La squadra ha digerito i due sistemi di gioco. Possiamo giocare in tutti i modi, dobbiamo migliorare la frenesia negli ultimi 30 metri. Non possiamo sbagliare così tante scelte, questo è un bel punto”.

Sul gol preso: “Sul gol c’è stata una parata di Szczesny e De Ligt era sulla traiettoria dietro. Sono stati molto bravi loro, hanno giocatori di grande qualità e quando sono vicini all’area hanno la pazienza di aspettare la giocata giusta”.

Foto: Twitter Juventus