Allegri: “Bonucci ha avuto un risentimento, torna dopo la sosta. Dybala? L’ho cresciuto io, il suo valore non si discute”

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese: “Ci saranno sicuramente die cambiamenti domani. Stiamo tutti abbastanza bene tranne Danilo che non è ancora a dissezione e Bonucci che ieri ha avuto un risentimento e lo ritroveremo dopo la sosta”. Sull’atteggiamento: “Domani affrontiamo una squadra fisica che difende bene, servirà molta pazienza. Dobbiamo essere molto tecnici e dobbiamo cercare di vincere per invertire la rotta contro le squadre piccole”. Su Dybala: “Le valutazioni dei contratti sono della società, non sono cose che mi riguardano. Dybala io l’ho cresciuto, era un bambino ora è cresciuto. Mi aspetto molto in questa seconda parte di stagione, il valore del giocatore non si discute. Lui è un grande giocatore”. Sulla formazione: “Rientra Szczesny, la situazione ora è a posto. Ho il dubbio tra Kulusevski e. Bernardeschi, hanno fatto entrambi una bella partita poi i cambi saranno importanti domani. Pellegrini potrebbe giocare dall’inizio, rientra Cuadrado. Abbiamo anche De Sciglio e Alex Sandro che a parte quell’ingenuità ha fatto una grande partita. Ritornato ai suoi livelli anche a livello difensivo”.

FOTO: twitter juventus