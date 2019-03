Allegri: “Bonucci e Chiellini domani non giocheranno. Su Douglas…”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza per presentare la gara di domani che vedrà la Juve impegnata contro l’Udinese. “Dobbiamo fare altre vittorie a prescindere dal vantaggio. Mancano ancora 18 punti e 6 vittorie. Nell’ultimo allenamento vedrò chi recupererò. Dybala con la botta che si porta dietro da Madrid sta meglio, Mandzukic aveva un fastidio al ginocchio e sta meglio. Kean al 99 per cento giocherà. Ronaldo è a disposizione, Bonucci e Chiellini saranno a disposizione ma non giocheranno. Douglas Costa è in netto miglioramento. Non per domani, ma per martedì. Domani si deve vincere, fare una bella prestazione e preparare al meglio la partita contro l’Atletico Madrid”.

Foto: Twitter Juventus