Allegri: “Bisogna ritornare alla vittoria. I ragazzi in questo momento hanno bisogno di serenità”

18/04/2026 | 12:13:36

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“È una partita importante perché bisogna ritornare alla vittoria, contro una squadra viva, di contropiedisti, che va in velocità. All’interno della stagione i momenti difficili capitano, vanno affrontati con serenità. Bisogna ritrovare l’ordine, perché con l’Udinese siamo stati disordinati e subito contropiedi fatali. Domani va evitato. È una partita importante per raggiungere l’obiettivo. Se mi hanno fatto piacere le parole di Gabbia? Assolutamente, ma siamo arrivati a questo punto tutti insieme. La società ci è sempre stata vicina, Furlani ieri ha visto l’allenamento e pranzato con noi. Sono periodi importanti perché ci avviciniamo all’obiettivo: vorresti raggiungerlo in un colpo solo, ma neanche vincendo domani lo saremo. I ragazzi in questo momento hanno bisogno solo di serenità, perché se si arriva a fare 24 partite senza perdere vuol dire che ci sono qualità tecniche e morali. Abbiamo recuperato tutti e l’obiettivo finale di questa stagione deve essere totale”.

Foto: X Milan