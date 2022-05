Allegri: “Bisogna riabituarsi a vincere. Ho parlato con la società, abbiamo le idee chiare”

Massimiliano Allegri è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: “Stasera è stata una serata meravigliosa, piena di emozioni. È stata la serata di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Giorgio ha dato tantissimo al calcio italiano, europeo, mondiale. Un po’ di suoi video andrebbero messi a Coverciano e nei centri sportivi dei settori giovanili, così da far vedere come si difende. Ha lasciato molto anche a me, lui, Buffon, Bonucci, Barzagli e Marchisio mi hanno fatto conoscere la Juventus quando sono arrivato.

Paulo è stato per sette anni importante, l’ho cresciuto, è arrivato bambino e si è guadagnato il posto. Ha messo classe e passione al servizio della Juventus. Non credo che si tratti di essere pronto o meno all’addio, Giorgio ha avuto la forza di sorridere ma magari piangerà a casa, mentre Paulo non ce l’ha fatta. Ognuno reagisce in modo diverso, sono state emozioni comunque meravigliose. Sarebbe stato bello vincere, quanto successo questa sera è l’emblema dell’annata, bisogna riabituarsi presto a vincere. Abbiamo parlato con la società e lo faremo ancora, le idee sono chiare ma ovviamente il mercato potrà svilupparsi in un modo o nell’altro. Partiremo da una buona base messa quest’anno, alcuni calciatori miglioreranno, come Vlahovic e Zakaria. Miretti è stata una piacevole sorpresa, ha buona tecnica e gioca in verticale, una cosa che mi fa piacevolmente impazzire“.

Foto: Twitter Juventus