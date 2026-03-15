Allegri: “Bisogna essere realisti. L’obiettivo è il quarto posto. Siamo a +7 sulla Juve”

15/03/2026 | 23:18:04

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche perché tornavano i tifosi allo stadio. Nel primo tempo abbiamo sofferto, sbagliando tanto dal punto di vista tecnico. Nella ripresa loro sono calati e noi abbiamo fatto meglio pur senza trovare il gol. Tutti parlavano di scudetto e dopo il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta lo posso capire, ma bisogna essere realisti e focalizzarci sull’obiettivo Champions altrimenti distruggiamo quello che abbiamo costruito in questi mesi e non va bene perché stiamo facendo un percorso importante. Se non sbaglio siamo a 7 punti sulla Juventus e c’è uno scontro diretto ancora con loro, quindi attenzione massima”.

Il nervosismo di Leao? In alcune situazioni poteva essere servito meglio ed era arrabbiato, ma sono cose naturali quando la posta in palio è alta. Torno a ripetere: dobbiamo guardarci alle spalle e condividere lo stesso pensiero. Bisogna rimanere sereni, provare ad allungare sulle dirette concorrenti. Dispiace aver subito gol su situazione campo aperto, eravamo schierati e non siamo riusciti a leggere il pericolo. La Lazio è stata bravissima: palleggia meno, ma verticalizza benissimo. Quando abbiamo aumentato i giri abbiamo avuto tante situazioni favorevoli, non è bastato e ora si guarda avanti per preparare al meglio la prossima gara. Non avevamo mai subito in campionato tutte queste ripartenze, se perdi contrasti e duelli individuali fai fatica. Se vai molle sulla palla non la sblocchi, c’è poco da fare. Secondo me ci eravamo preparati bene anche mentalmente, consapevoli delle difficoltà del match. Non so spiegarmi questo disordine e un numero spropositato di sbagli tecnici”.

Foto: sito Milan