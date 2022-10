Allegri: “Bene fino al 75′, poi abbiamo smesso di giocare. Ora zitti e lavorare”

Intervenuto ai microfoni di Infinity al termine della partita contro il Maccabi Haifa, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha così analizzato la vittoria ottenuta dai bianconeri: “Sono soddisfatto fino al 75’ poi abbiamo sbagliato troppi gol e dovevamo continuare a giocare divertendoci e invece abbiamo smesso e preso questo gol in ripartenza. Ci ha preso un po’ di paura, ma per fortuna è arrivato il gol di Rabiot su calcio d’angolo che ci ha fatto stare più tranquilli. Le due vittorie di fila non significano nulla, dobbiamo stare zitti e lavorare perché siamo indietro sia in Serie A sia in Champions. Noi dobbiamo vincere in Israele e poi andare a giocarci la nostra gara a Lisbona cercando di vincere”. Infine, ha parlato della prova di Angel Di Maria e di Adrien Rabiot: “Mi dispiace che non ci sia contro il Milan. Lui verticalizza molto, Vlahovic negli spazi è devastante. Ma bisogna fare meglio a livello difensivo. Rabiot ha raggiunto un livello di maturità fisica e mentale importante e credo che possa fare ancora meglio”.

Foto: Allegri Instagram