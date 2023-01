Allegri: “Bella vittoria. Mercato? Numericamente siamo a posto”. E su Di Maria…

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimiliano Allegri, ha così parlato dopo il successo ottenuto per 1-0 contro la Cremonese grazie al gol di Milik su punizione al 91′: “Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto tecnicamente, nella ripresa siamo andati meglio anche se abbiamo rischiato sul palo ma era un errore nostro. E’ stata una bella vittoria, abbiamo allungato sulla quinta ed è un passo importante. Avevo dei giocatori importanti in panchina e quando sono entrati hanno fatto bene, abbiamo avuto cinque minuti di casino poi ci siamo sistemati. Vincere a Cremona non era semplice, era una squadra difficile da affrontare”.

Poi ha proseguito parlando di Rabiot: “Ha giocato la finale, poi era stato fermo prima della finale e quindi avevo troppi giocatori da mettere all’inizio con poco minutaggio. Chiesa è entrato anche bene, Paredes ha fatto bene da mezzala. Quando hai questi cambi in panchina è importante”. E su Di Maria: “Vediamo, oggi si è allenato. Deve stare bene, è un giocatore straordinario e spero di averlo a disposizione. Abbiamo cinque mesi da giocare e abbiamo bisogno di tutti”.

Infine sul mercato: “La Juventus ha una rosa molto importante, ci sono state delle defezioni ed in questa fase sono usciti dei giovani importanti e direi che c’è da essere contenti. C’è da lavorare e migliorare, siamo numericamente a posto”. E sulla possibilità di diventare manager: “Quando sono stato nelle società ho sempre collaborato, la Juventus al momento sta bene così”.

Foto: Instagram Allegri