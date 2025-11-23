Allegri: “Bella vittoria, abbiamo i punti che meritiamo. Pulisic e Leao hanno funzionato”

23/11/2025 | 23:13:50

Allegri ha parlato a Dazn dopo Inter-Milan: “Una bella vittoria, è stata una partita divertente. Nel primo tempo eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio. Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi metri, dovevamo mettere in moto meglio Saelemaekers perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Dobbiamo rifinire meglio i cross. Poi dopo che l’Inter ci è venuta ad attaccarci ci siamo difesi bene sulle marcature preventive. Loro sono micidiali quando li vai a pressare e fanno gli appoggi con punte e centrocampisti. Abbiamo difeso discretamente bene anche sulle palle inattive. Il fatto degli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci tutti gli scontri diretti ma perdi punti con le piccole… Ma alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Dobbiamo migliorare nella pressione offensiva, questa settimana ci alleniamo tutti insieme e miglioreremo la condizione fisica. La coppia Pulisic-Leao ha funzionato bene, ma aveva già funzionato in Australia. Anche Nkunku è importante, abbiamo bisogno di tutti. Che questa settimana ci siamo allenati tutti insieme è un vantaggio perché alzi il ritmo”.

foto x milan