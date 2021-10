Allegri: “Bella prestazione, nel secondo tempo meglio. Chiesa fuori all’inizio perché poteva essere una partita più fisica”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha parlato a DAZN dopo il pareggio tra Inter e Juventus.

Queste le sue parole: “E’ un pareggio che pesa molto perchè avvenuto dopo una bella prestazione, nel secondo tempo ancora meglio. Prima del gol del pareggio ci sono state due-tre situazioni dove non abbiamo chiuso l’azione, dove Mckennie non ha chiuso sulla palla indietro di Kulusevski, non ha chiuso sulla palla indietro di Chiesa, sono situazioni nelle quali bisognava fare meglio. In un’altra situazione Locatelli ha dato fastidio in un bell’inserimento di Bentancur che poteva colpire a colpo sicuro. Poi la squadra ha giocato un pochino più alta, con più fiducia, contro un’ottima Inter che comunque è una squadra fisica, che ha tecnica, e bisognava fare una prestazione del genere. Per quanto riguarda il punto, è un punto importante perchè comunque manteniamo l’Inter a tre punti, ci consente di avere la possibilità prima di migliorare la striscia positiva, poi per cercare di rosicchiare prima della sosta qualche punto”.

Su Chiesa: “Federico l’ho preferito tenere in panchina all’inizio perchè prevedevo, come è stata, una gara fisica e volevo gente con caratteristiche un po’ diverse all’inizio”.

Foto: Twitter Juventus