Allegri: “Bella Juve con tanti giovani. Dispiace per Agnelli, non so quando rientrerà Pogba”

Inizia con una vittoria il finale di 2022 della Juventus: termina 2-0 l’amichevole contro l’Arsenal. Al termine del match, Massimiliano Allegri ha così parlato ai microfoni di Sky Sport, aprendo il suo intervento rivolgendo un pensiero a Mario Sconcerti e Sinisa Mihajlovic: “Innanzitutto ho due pensieri, uno per Sinisa Mihjalovic e uno per Mario Sconcerti. In questo momento non ci sono parole, rivolgo un pensiero dolce ad entrambe le famiglie”.

Poi ha analizzato la partita contro i Gunners: “Partita difficile contro una squadra tecnica, noi avevamo tanti ragazzi. Non abbiamo iniziato benissimo, poi anche la fase difensiva è andata meglio. Potevamo fare meglio in avanti, ma vincere, in questo stadio poi, fa sempre piacere. La responsabilità è sempre la stessa, noi pensiamo ad allenarci e a vincere. Al resto penserà la società, la Juve andrà avanti dopo 120 anni di storia. Dobbiamo lavorare bene. Oggi è la dimostrazione che per anni abbiamo fatto bene nel settore giovanile, qualche ragazzo bravo c’è”.

Poi ha proseguito parlando degli indisponibili, soffermandosi in particolar modo di Federico Chiesa e Paul Pogba: “Ha solo un affaticamento ma è normale, quando uno arriva da nove mesi di inattività. Ho preferito non rischiarlo, ma per il 27 sarà con la squadra di nuovo. Paul purtroppo non ha fatto allenamento, non so quando o come rientrerà. Altrimenti mettiamo su un teatrino su un giocatore che ancora non ha fatto un metro di corsa. Bonucci ne avrà non per tanto, il 27 ci sarà Cuadrado che sarà a disposizione per la Cremonese. De Sciglio idem, dovremmo essere quasi tutti. Paul speriamo di riaverlo presto. Danilo e Alex Sandro tornano il 27, Rabiot e gli argentini avranno qualche giorno in più. Kostic e McKennie si sono allenati bene, Milik domattina lavora, Szczesny è rientrato oggi. In 10/15 giorni di riposo non perdi tanto”.

Infine, sul caso Agnelli e sul terremoto societario: “La parte sportiva non è toccata. Dispiace non ci sia il presidente, io ero legato a lui e lo sono ancora a livello affettivo. Noi dobbiamo impegnarci di più per portare risultati e farci trovare pronti. Stasera buon test in uno stadio importante, i ragazzi hanno fatto una bella partita”.



Foto: Instagram Allegri