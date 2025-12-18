Allegri: “Bartesaghi ha un flessore che non sta benissimo. Mercato? Vogliamo recuperare i nostri giocatori”

18/12/2025 | 19:42:56

Allegri ha fatto il punto sugli infortunati parlando ai microfoni di Sportmediaset:“Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fisiche e mentali. Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentrermo sul campionato”.

