Allegri: “Bartesaghi? Ha avuto un crampo. Leao sta crescendo, bravi Fullkrug e Nkunku”

01/03/2026 | 16:30:41

Max Allegri ha parlato ai canali ufficiali del Milan dopo la vittoria contro la Cremonese, partendo dalle condizioni fisiche di Bartesaghi: “Ha avuto un crampo. E’ un ragazzo che sta facendo bene ed ha ancora ampi margini di miglioramento. Leao è in crescita, così come Pulisic. Fullkrug e Nkunku sono entrati bene. Vincere oggi era importante per la classifica, vuol dire avere una vittoria in meno da ottenere per arrivare al nostro obiettivo. Ora prepariamoci al meglio per il derby”.

foto sito milan