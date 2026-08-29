Allegri: “Badiashile è ancora indietro di condizione. Fabregas? Promette bene e ha già raggiunto ottimi risultati”

29/08/2026 | 14:27:48

Max Allegri, alla vigilia della prima sfida casalinga al Maradona contro il Como, ha presentato la sfida in conferenza stampa. Le sue parole.

Su Fabregas: “Quello che è successo l’anno scorso… ne sono successe e ne succederanno ancora. La tensione porta a dei litigi, ma è finita lì. Nessun problema. Domani non gioca Allegri contro Fabregas, ma Napoli-Como. Lui è uno veramente che promette molto bene, ha già fatto ottimi risultati, come lui ci sono tanti altri allenatori giovani che possono far bene, stranieri ma anche italiani”.

Sulle nuove regole: “Ci sono stati miglioramenti, soprattutto per i 5 secondi per battere il fallo laterale, 7 per l’angolo, cose che migliorano il tempo effettivo ed infatti è già aumentato di 5 minuti. E questo favorisce lo spettacolo, poi il calcio è un gioco maschio, non possiamo togliere i contrasti, è bello per quello, altrimenti giocheremmo uno sport senza contatto ma quello non è calcio”.

Su Noa Lang, Badiashile e Beukema: “Lang è entrato a Genova, come tutti, Neres sta migliorando la condizione, non dimentichiamo che l’ultima l’ha fatta a gennaio, ritroverà condizione, Beukema è già con la squada ed ha la possibilità anche di poter giocare. Badiashile è un po’ indietro, s’è allenato poco con la squadra al Chelsea ed ha bisogno di un po’ di tempo, ma siamo solo all’inizio e bisogna pensare alla partita col Como”.

Sulla Champions: “Anche lì bisogna fare punti, per poter passare e cercare di andare avanti. E’ un girone… in Europa tutte le gare sono difficili, non ci sono squadre materasso, squadre organizzate tatticamente, con fisicità, poi dipende in che momenti del girone le prendi, iniziamo dall’Arsenal, si vive per giocare queste partite ma avremo tempo per pensarci”.

Foto: X Juventus