Allegri aspetta il via libera di Florentino. Quando disse no. E le italiane ora inseguono

Massimiliano Allegri è un candidato autorevole per la panchina del Real Madrid. Zidane ha comunicato di non aver detto ai calciatori che lascerà il club a fine stagione, da uno come lui le sorprese possono essere sempre dietro l’angolo e lo ha dimostrato in passato, ma la strada è questa. Allegri è il sogno di diversi club italiani, ma ora il Real lo intriga molto.

Dopo aver detto no un po’ di tempo fa, riteneva non maturi i tempi per andare a Madrid. Tuttavia Florentino Perez è rimasto un suo grande estimatore, c’è sempre Raul nei suoi pensieri, ma c’è anche la necessità di prendere un grande allenatore, già pronto per un nuovo ciclo. E stavolta il no ha buone chance di tramutarsi in un sì, Allegri ha grande voglia di tornare dopo due anni sabbatici. Non siamo ai dettagli, ma c’è una grande apertura, davvero al Max, tutto fuorché una grande sorpresa nei corsi e ricorsi storici. Dobbiamo aspettare ancora un po’, ma stavolta il matrimonio può essere celebrato, come confermato anche da Marca tra ieri e oggi.

Foto: Twitter Juventus