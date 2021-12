Allegri: “Arthur sfortunato, è arrivato in ritardo e non sarà convocato”

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha trattato anche l’argomento Arthur, corpo estraneo ai bianconeri, non convocato per un ritardo. Ecco le sue parole: “È semplice, è arrivato in ritardo. Farlo il giorno prima della partita non credo sia giusto: non sarà convocato, ma da martedì tornerà a essere con la squadra. Sono cose che capitano”. Foto: Twitter Juventus