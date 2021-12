Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “De Sciglio sta bene, McKennie non ancora e si aggrega settimana prossima. Ramsey è ancora fuori, poi gli altri, a parte Arthur, che stamani è arrivato in ritardo all’allenamento e non sarà convocato”. Foto: Twitter Juventus