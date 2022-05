Allegri: “Arrivare tra le prime quattro sarà un ottimo risultato”

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria odierna contro il Venezia ai microfoni di Sky Sport: “È stato un buon inizio, un buon approccio alla partita, abbiamo tirato diverse volte in porta, abbiamo trovato il gol subito. Poi dopo il gol ci siamo un pochino abbassati abbiamo avuto un po’ una reazione di nuovo. Ma già nel primo tempo abbiamo concesso due-tre occasioni per poter sviluppare. Nel secondo tempo il gol era nell’aria, l’abbiamo subito e poi siamo stati bravi e anche fortunati a fare il secondo gol su calcio d’angolo, subito dopo, altrimenti diventava difficile. Abbiamo trovato un buon Venezia, noi in questo momento, stare a parlare di tattica, giocare bene… sì, potevamo fare meglio, assolutamente, però sono tre mesi che giochiamo sempre con gli stessi. Le pressioni poi sono alte, arrivare dentro i primi 4 sarà un ottimo risultato“.

