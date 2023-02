Allegri: “Arrivare in fondo in Europa League per giocare l’anno prossimo in Champions”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Nantes, gara valida per i sedicesimi di Europa League: “Domani inizia l’Europa League. Siamo stati eliminati in Champions, ma questa può essere una porta d’accesso alla prossima Champions. C’è lo spareggio con il Nantes per andare poi agli ottavi e cercare di arrivare in fondo. Essere usciti dalla Champions ci ha lasciato amaro in bocca e rabbia. L’Europa League non è semplice, giocarla e vincerle. L’Europa ti dà la possibilità di riempire il calendario. Stare settimane senza giocare è noioso, meglio giocare domenica-mercoledì o, visto che il mercoledì non possiamo, allora domenica-giovedì”.

Foto: Twitter Juve